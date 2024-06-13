Oğlunu istismar suçlamasıyla yargılanıyordu: Dr. Ender Saraç hakkında beraat talebi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:38

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:38

Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğlu M.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya Ender Saraç ile avukatı katıldı. Duruşmada Aile Bakanlığı'nın avukatı da hazır bulundu.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Ender Saraç'ın üzerine atılı, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesini talep etti.

Sanık ile avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, sanık ile avukatlarına, savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.