Oğlunu istismar suçlamasıyla yargılanıyordu: Dr. Ender Saraç hakkında beraat talebi

Türkiye'nin yakından tanıdığı beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, bugün mütalaasını açıklayan savcı, Ender Saraç'ın beraatını talep etti.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:38
Oğlunu istismar suçlamasıyla yargılanıyordu: Dr. Ender Saraç hakkında beraat talebi
Abone Ol google-news

Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğlu M.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya Ender Saraç ile avukatı katıldı. Duruşmada Aile Bakanlığı'nın avukatı da hazır bulundu.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Ender Saraç'ın üzerine atılı, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesini talep etti.

Sanık ile avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, sanık ile avukatlarına, savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.


cinsel istismar haberleri Ender Saraç haberleri

İlgili Haberler

Oğlunu istismar etmekle suçlanıyordu: Dr. Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi

Oğlunu istismar etmekle suçlanıyordu: Dr. Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi
Çocuğunu istismar etmekle yargılanan Dr. Ender Saraç ikinci kez hakim karşısında: Anne şikayetçi olmadı

Çocuğunu istismar etmekle yargılanan Dr. Ender Saraç ikinci kez hakim karşısında: Anne şikayetçi olmadı
Ender Saraç'a

Ender Saraç'a "cinsel istismar" iddialarıyla ilgili 22,5 yıl hapis istemiyle dava
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler