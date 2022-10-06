Oğlunu kahvaltı sofrasında göğsünden vurup öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, kahvaltı yaparken tartıştığı oğlunu öldürüp kaçtı.

AA
06 Ekim 2022 Perşembe, 14:32
Oğlunu kahvaltı sofrasında göğsünden vurup öldürdü
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İzmir'de Y.C. (66) ile oğlu Kenan C. (41) arasında kahvaltı masasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C. yanındaki tabancayla oğluna ateş edip evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kenan C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kenan C'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Görgü tanığı anne de ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.

Polis, Y.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.


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