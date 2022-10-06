İngilizler artık annelerine 'anne' babalarına da 'baba' diyemeyecek
Yerel Yönetimler Birliği, 'saldırgan' geleneksel terimlerin yasaklanmasını emretti. Bu terimler arasında anne, baba, gurbetçi, ikinci nesil, ekonomik göçmen, evsiz ile bayanlar ve baylar gibi ifadeler yer alıyor.
İngiltere Yerel Yönetimler Birliği tarafından yayınlanan yeni bir dil kılavuzu, İngiliz vatandaşlarına, ebeveynlerini anne ve baba değil "doğuran ebeveyn" şeklinde adlandırmaları talimatını veriyor.
Yasaklanan diğer terimler arasında "gurbetçi", "ikinci nesil", "ekonomik göçmen" ve "evsiz" yer alıyor.
KAPSAYICI "DİL" KILAVUZU
The Sun'ın haberine göre, Yerel Yönetimler Birliği CEO'su Mark Lloyd OBE tarafından Konseylere gönderilen 18 sayfa uzunluğundaki Kapsayıcı Dil Kılavuzu'nda, dilin eşitlik ve çeşitliliğin sağlanmasındaki rolü göz önünde bulundurularak bazı terimlere yasak getirildi.
“Travma, ırksal travma ve dışlanma deneyimleri, işyerinde LGBTQ+ ve siyah bireyler tarafından daha orantısız bir şekilde ve daha yüksek oranlarda deneyimleniyor” ifadelerinin yer aldığı kılavuzda, çalışanın kişisel geçmişine yalnızca "ilgili veya gerekli olduğunda" atıfta bulunulması gerektiği belirtildi.
WOKE KÜLTÜRÜ NEDİR?
Rehber ayrıca, genele hitaben yapılan konuşmalarda "hoş geldiniz bayanlar ve baylar" yerine sadece "hoş geldiniz" ifadesinin kullanılmasını önerdi.
Üst düzey bir konsey yetkilisi, özellikle muhafazakarların tepkisini çeken kılavuzu, "woke" ve "patronluk taslayan metin" sözleriyle eleştirdi ve şöyle devam etti: "Yerel yönetim çalışanları, insanların hayatlarını daha iyi hale getirmek ve herkese onurlu ve saygılı davranmak için var..."
"Uyanık kal" anlamındaki stay woke ifadesinden devşirilen "woke" kültürü, ABD'deki liberal çevreler tarafından benimsenen ve çeşitli ideolojik gerekçelerle geleneksel hitaplara karşı çıkan ve bu çerçevede "alternatif bir dil" öneren bir tür sözde "sosyal adalet" hareketidir.
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