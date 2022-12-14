Oğlunu tabancayla vurup öldürmüştü: 95 yaşındaki baba tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı oğlu Kadir Ocak'ı (57) tabancayla vurup öldüren, gelini Emine Ocak'ı (50) ağır yaralayan Yaşar Ocak (95) tutuklandı. Ocak'ın adliyeye getirilirken çift baston ve askerlerin yardımı ile yürüyebildiği görüldü.
Olay, dün sabah saatlerinde Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Ocak, birlikte yaşadığı oğlu Kadir ile gelini Emine Ocak ile tartışmaya başladı.
Çıkan kavgada Yaşar Ocak, tabancayla oğlu ve gelinine ateş açtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kadir Ocak'ın öldüğünü belirledi.
Ağır yaralanan Emine Ocak da ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma da Yaşar Ocak'ı yakalayıp gözaltına aldı.
İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen Yaşar Ocak, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Yaşar Ocak iki baston kullanırken, askerler de yardım etti.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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