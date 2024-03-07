Oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'tan 'pes' dedirten açıklama: 'Yine olsa yine yaparım oğlum pırıl pırıl'
Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı aracı ile bir kişinin ölümüne neden olan T.C.'nin annesi yazar Eylem Tok, tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Tok, "Bugün yine olsa yine aynı şeyi yaparım. Adil yargılama olacaksa gelirim." dedi.
Yazar Eylem Tok, ehliyetsiz kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden oğlu T.C.'yi Mısır'a kaçırdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, T.C. ve Tok hakkında kırmızı bülten çıkarılacağını duyurdu.
Star Ana Haber'e konuşan Eylem Tok, tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Tok, şu ifadeleri kullandı:
Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın.
Ne zaman döneceği sorusuna yanıt veren Tok, şunları söyledi:
"Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki ‘kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak."
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