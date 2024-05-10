Oğlunun avukatlık bürosunda saklanan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Eskişehir polisi, oğlunun avukatlık bürosunda saklanan, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu iddiası ile aranan şahsı yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:30
Oğlunun avukatlık bürosunda saklanan FETÖ/PDY üyesi yakalandı
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Terör örgütlerinin Eskişehir’de faaliyetlerinin tespit edilmesi engellenmesi amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince aranan şahıslara yönelik özel ekip oluşturuldu.

İl genelinde titiz çalışma yürüten ekipler, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, M.O. isimli FETÖ/PDY terör örgütü mensubu şahsın, oğluna ait avukatlık bürosunda saklandığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda sonucu adli makamlardan alınan karar doğrultusunda avukatlık bürosuna ait küçük bir odada yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.


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