Pendik'te erkek şiddeti: Kadını sokak ortasında darbetti!
Pendik’te iddiaya göre, kendisinden ayrılan kadın ile karşılaşan erkek mahalleyi birbirine kattı. Erkek, sokak ortasında karşılaştığı kadını darbetti.
İstanbul Pendik'te meydana gelen olayda, kendisinden ayrıldığı iddia edilen kadınla sokakta karşılan erkek, kadına şiddet uygulayarak sokak ortasında darbetti.
Çevredekiler olayı film izler gibi izlerken kadın kendisini korumaya çalışsa da engel olamadı.
Öte yandan kadının, kendisini darbeden erkekten şikayetçi olduğu öğrenildi.
Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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