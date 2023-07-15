Oğlunun yardımına giden baba kalbinden bıçaklandı!

Yayınlanma: 15.07.2023 - 12:54

Güncelleme: 15.07.2023 - 13:10

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde dün saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Ferit İn (35), ailesi ile bir süredir husumetli olduğu Hasan Hüseyin U.’yu (16), otomobil ile evinin önüne kadar takip etti.

Hasan Hüseyin U., eve giderek babası Lütfü U.’ya (48) durumu anlattı. Lütfü U., oğlunu da alarak minibüsle İn’in otomobilini takibe başladı. Kısa süre sonra kavşakta Lütfü U.’nun kullandığı minibüs ile İn yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Otomobilden inen Ferit İn cebinden çıkardığı bıçakla Lütfü U.'ya saldırdı. Lütfü U., kalbinden ve sol kolundan bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Lütfü U. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ambulanstan inerken babasını kanlar içinde gören kızı Buse U., acil serviste arkadaşına sarılıp ağladı. Kavga sonrası olay yerinden kaçan Ferit İn jandarma ekiplerine teslim oldu. Lütfü U.’nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.