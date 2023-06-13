İstanbul'da sokak ortasında cinayet! Evinin önünde kalbinden ve ayağından bıçaklandı...
Pendik’te evinin önündeki sokakta yürüyen Ömer Coşkun isimli kişi, arkasından gelen şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kanlar içerisinde yerde kalan Coşkun hayatını kaybetti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Pendik’te Çamçeşme Mahallesi’nde önceki gün saat 17.00 sıralarında; Ömer Coşkun isimli kişi, evinin önünde kimliği henüz belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ömer Coşkun’u kalbinden ve bacağından yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Ömer Coşkun kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı çevrede uzun süre inceleme yaptı.
"ADAM KANLAR İÇİNDE YERDE YATIYORDU"
Sesleri duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Yaşar Balcı, “Bahçede oturuyorduk. Pat diye bir ses duyduk. Sonra bağırma sesi duyduk. Birkaç kişi yürümeye başlayınca olay var diyerek gittik baktık. Adam kanlar içinde yerde yatıyordu. Kalbinden ve ayağından bıçaklanmış. Arkadaşlar pansuman yaptı. Ambulans arandı. Orada ilk müdahale yapıldı ama ağırdı. Belki de olay yerinde hayatını kaybetmiş olabilir. Şahıs kaçmış, yüz yüze gelmiş bir bayanla, çok korktuk dedi. Eşkalini polise verdi” dedi.
Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA
Bıçaklı saldırganın sokak ortasında vatandaşı bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin eli belinde koşarak sokağa girdiği, daha sonrasında Ömer Coşkun’un yere düştüğü görülüyor. Ardından saldırganın olay yerinden kaçtığı görülüyor.
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