Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
Sarıyer’de sokak ortasında oğluyla tartıştığı sırada sinirlerine hakim olamayan şahıs, küfürler savurarak etrafa saldırdı. Olay yerine gelerek şahsı korkutmak amaçlı silah çeken polis, saldırganı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirirken, o anlar kameraya yansıdı.
Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde dün saat 12.30 sıralarında Cevat Ç. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle davalık olduğu oğlu Ufuk Ç. ile sokak ortasında tartışmaya başladı.
Cevat Ç.’yi sakinleştirmek isteyen yurttaşlar başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.
KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKEN POLİS, ŞAHSI BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cevat Ç.’yi sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Cevat Ç.’nin saldırgan tutumlarının sürdürmesi üzerine polis, şahsı korkutmak için silah çekti. Yanında bulunan polis ise bu sırada biber gazıyla Cevat Ç.’yi etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri tarafından kontrol altına alınan Cevat Ç., polis aracına alınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
OĞLU BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanan olayın ardından saldırgan şahsın oğlu Ufuk Ç., polise ifade vererek şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, baba ve oğlunu Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine teslim etti.
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