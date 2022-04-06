OGM, yangınları söndürme işlerini taşerona devredecek
Geçtiğimiz yıl kiraladığı özel uçaklarla orman yangınlarını önlemede başarısız olan OGM, bu yıl da kırsal alan yangınlarını söndürme işini ihaleye çıkardı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yine tartışma yaratacak bir uygulamaya imza atarak eleştirilerin odağı olacak. Geçen yıl binlerce hektarlık ormanın kül olduğu yangınlarda Türk Hava Kurumu uçaklarını devre dışı bıraktığı ve özel şirketlerden kiralanan uçaklarla yeterli müdahaleyi sağlayamadığı için eleştirilen Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bu yıl da karada taşeron kullanacak. OGM, 2008-2010 arasında denenen ancak başarısız olduğu için uygulamasına son verilen orman ve kırsal alan yangınları söndürme işlerini taşerona devreden uygulamayı yeniden hayata geçirdi.
HİZMET ALIMI YAPACAK
OGM, Muğla’nın Marmaris ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlükleri için yangınları söndürme işleri ihaleye çıktı. Sayıştay raporlarına göre 9 bin 600 sürekli işçi kadrosunun boş durduğu bölgede OGM, yangınları söndürme işini karada da taşerona bırakacak. Marmaris ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlükleri’nin ilan.gov.tr üzerinden yayımladığı ilana göre 180 günlük süre için bölgede konuşlandırılmak üzere “2022 yılı orman ve kırsal alan yangın söndürme işçiliği ve minibüs kiralama işi” hizmet alımı yapılacak.
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