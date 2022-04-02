İYİ Parti'den 'orman yangınları araştırılsın' önergesi

02 Nisan 2022 Cumartesi, 11:45

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan önergenin gerekçesinde, şu görüşlere yer verildi:

“TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YANGINLARA MÜDAHALE ETMEKTE OLDUKÇA GEÇ VE YETERSİZ KALMIŞTIR”

“1 Nisan 2022 tarihi itibariyle ülkemizin çeşitli yerlerinde orman yangınları yaşanmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre; İzmir, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Hatay ve Balıkesir illerimizde orman yangınları devam etmektedir. Bursa, Çanakkale ve Muğla illerimizdeki yangınların kontrol altına alınamadığı yine Orman Genel Müdürlüğü’ne ait resmi internet sitesinde görülmektedir.

Ülkemiz, ne yazık ki son yıllarda yaşanan orman yangınları nedeniyle ciddi miktarda ormanlık alanını kaybetmiştir. Bakanlık tarafından orman yangınlarına yeterince müdahale edilememiştir. Geçtiğimiz yılın verilerine bakıldığında Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre 142 bin hektar alan orman, yangınlarından zarar görmüştür.

“BAKANLIK TEK BİR ANALİZ BİLE YAPMADI”

Ancak buna rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek bir yangın analizi dahi yapılamamıştır. 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 15'i büyük olmak üzere çıkan toplam 299 orman yangını; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınları olarak nitelendirilmiştir. Yaşanan bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlara müdahale etmekte oldukça geç ve yetersiz kalmıştır.

“YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI BAKIMSIZ VAZİYETTE HANGARLARDA TUTULDU”

Bunun sebepleri olarak; bakanlığa ait yangın söndürme filosunun olmaması, bakanlığa ait olmayan yangın söndürme uçaklarının da sayılarının yetersiz kalması ve mevcuttaki uçakların ise hangarlarda bakımsız vaziyette tutulması olarak gösterilmiştir. Ülkemizin bu konuda tedbirsiz bırakılması sebebiyle, yaşanılan süreçte birçok ülke, yangın söndürme çalışmaları için personel ve araç desteğinde bulunmuştur. 49 ilde yaşanmış olan orman yangınları sonucunda; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiş, yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle dönmüş ve binlerce hayvan can vermiştir.

“YAŞANILAN AYMAZLIKLARA SON VERİLEREK ACİLEN BİR KOMİSYON BÜNYESİNDE TBMM ÇATISI ALTINDA ÇALIŞMALARA BAŞLANMALIDIR”

“İYİ Parti Grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları kapsamında orman yangınlarının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik birçok araştırma önergesi ve yazılı soru önergesi verilmiştir. Defalarca uyarıya rağmen iktidar tarafından önergelerimiz doğrultusunda hiçbir önlem alınmamıştır. Yaşanılan acı tecrübelerden sonra ders alması beklenen iktidar hiçbir ders almamış ve yine İYİ Parti tarafından uyarılmış, gerekli tedbirleri almaya ve bu konuda acilen adım atmaya çağrılmıştır. Gerekli yangın söndürme uçakları ve envanterlerin temin edilmesine yönelik Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vermiş olduğumuz önergemiz Cumhur İttifakı’nın paydaşları tarafından reddedilmiştir. Ne yazık ki iktidar tarafından gerekli önlemlerin alınmaması sebebiyle hektarlarca ormanımız yanmış ve yanmaya devam etmektedir.

Yangınlarda ve doğal afetlerde stratejik eylem planının olmaması afetlerin daha çok zarara neden olmasına zemin hazırlamaktadır. Ülkece edinmiş olduğumuz tecrübelere rağmen alınması gereken tedbirler önceden planlanmamaktadır. Orman yangınları ve diğer doğal afetlerde kullanılacak ekip ve ekipmanlar doğru bir biçimde tanzim ve tayin edilememektedir. İktidar; başta İYİ Parti tarafından olmak üzere her kesimden vatandaşımız tarafından uyarılmasına rağmen, yangın söndürme uçaklarının ve diğer ekipmanların yetersizliğini giderememiştir. Bu vahim süreçlerin tekrar yaşanmaması için Bakanlık bünyesinde sabit yangın uçakları ve gerekli envanter bulunmalıdır. Yaşanılan aymazlıklara son verilerek acilen bir komisyon bünyesinde TBMM çatısı altında çalışmalara başlanmalıdır.”