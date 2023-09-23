Öğrenci servisi kaza yaptı: 7’si öğrenci 8 yaralı!
Denizli'de iki araca çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vuran okul servisindeki 7 öğrenci ile 1 yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Çivril-Uşak karayolu üzerinde A.Ç. idaresindeki öğrenci servisi, H.Ö. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan okul servisi, S.Y. idaresindeki bir başka otomobile daha çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vurarak durabildi.
Kazada 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çevre hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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