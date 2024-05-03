Öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 14’ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:07
Öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde bu sabah saat 07.10 sıralarında öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Cizre ilçe girişinde bulunan köprü üzerinden geçiş yapmak üzere olan öğrenci servisi ile Silop’i yolu güzergahından Cizre’ye doğru seyir halinde olan Halil Zeybek yönetimindeki hafriyat kamyonu ile Sinan Sevgi yönetimindeki öğrenci servisi çarpıştı.

Servisin içerisinde bulunan Ç.B., Z.A., G.Y., N.Y., O.Y., M.Y., E.Y., Y.Y., İ.B., İ.E., İ.A., C.Y., İ.E., İ.A. isimli öğrenciler ve servis şoförü Sinan Sevgi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde öğrenci ve servis şoförüne yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



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