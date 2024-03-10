TIR ile öğrenci servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı!

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 00:05
TIR ile öğrenci servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı!
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Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CTT 02 plakalı TIR, Mardin Diyarbakır karayolu Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde 47 M 2128 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğrenci servisinin Mardin'deki bir etkinlikten dönen ve Derik ilçesine giden öğretmen ile öğrencileri taşıdığı öğrenildi.


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