TIR ile öğrenci servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı!
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CTT 02 plakalı TIR, Mardin Diyarbakır karayolu Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde 47 M 2128 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öğrenci servisinin Mardin'deki bir etkinlikten dönen ve Derik ilçesine giden öğretmen ile öğrencileri taşıdığı öğrenildi.
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