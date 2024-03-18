Öğrenciler dikkat! Başvurular başladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınavın başvuruları bugün itibari ile başladı. Başvurular 29 Mart tarihine kadar sürecek.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:26
Öğrenciler dikkat! Başvurular başladı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları başladı. Başvurular, 29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınav, 2 Haziran'da uygulanacak.

İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Merkezi sınav başvuruları, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak, katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortam üzerinden ücretsiz yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.


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