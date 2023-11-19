Öğrenciler şikayet etmişti... 'Tacizci hocaya gezi görevi'

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gören bir kız öğrenci, öğretim üyesi olan C.S’nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikâyette bulundu. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Bir öğretim üyesinin bir öğrenciye sözlü taciz ettiği iddiaları ile ilgili şikayet tarafımıza ulaştıktan sonra aynı gün ivedilikle soruşturma başlatılmış olup, ilgili öğretim üyesi açığa alınmıştır. Öğretim üyesi hakkındaki soruşturma üniversitemiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve süreç üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.

‘DAHA ÖNCE DE YAPTI’

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre tacize uğrayan öğrencinin babası B.B., öğretim üyesini CİMER’e şikâyet etti. B.B., dilekçesinde, “konuya ilişkin bölüm yönetimi ile görüştüklerini, ancak yönetimden ‘C.S’nin espiri anlayışının böyle olduğu, kötü bir amaçla yapmadığı ve konunun büyütülmemesi gerektiği’” yanıtını aldığını iddia etti.

B.B., öğrencilerin taciz şikâyetini 10 Kasım’da ilettiklerini ancak fakülte yönetiminin şikayetlere karşın, 13 Kasım’da C.S’yi teknik bir gezide “sorumlu” olarak görevlendirdiğini, fakülte yönetiminin önceki gün resmi açıklama yapıldıktan sonra öğrencilerden tekrar şikayet dilekçesi istediğini kaydetti.

B.B., “Geçen yıl da öğrencilerin benzer şikâyetlerde bulunup imza topladığı C.S.’nin açığa alınmadığını, yönetimin şikâyetlerin üstünü örtmeye çalıştığını, soruşturmanın aynı gün başlatılmadığını” ileri sürdü.