Öğrencilere ‘peygamber özellikleri’ öğretilecek

Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 04:00

Bu kapsamda bakanlık, 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılan ilk ara tatilde öğretmenlere yine öğretim izlencesine yönelik semilerler düzenledi. Bakanlık, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasının üzerinden üç ay geçmesine karşın, hâlâ öğretim izlencesinin genel çerçevesini öğretmenlere anlatmaya çalışıyor.

SEMİNERLERDE ANLATILDI

Bu kapsamda ilk ara tatil döneminde yapılan seminerlerde öğretim izlencesinin hedeflediği öğrenci modeli anlatıldı. Öğretim izlencesinin ortak metninde yer alan “Yetkin ve erdemli insan” adlı öğrenci tanımına göre bir öğrencinin beden ve ruhtan oluştuğunun belirtilerek, “Sağlıklı bir bedene, ahlaki olgunluk taşıyan bir kalbe ve sonuçlara göre hareket edebilmeyi başarabilen dengeli bir akla sahip olması gerektiği” belirtildi. Bu çerçevede bir bireyde olması gereken özellikler şöyle açıklandı: “Ahlaklı, bilge, cesaretli, estetik, iradeli, merhametli, sağlıklı, sorgulayıcı, üretken, vatansever.”

Bakanlıkça görevlendirilen görevliler, seminerlerde öğretmenlere bu özelliklerin “peygamber özellikleri” olduğunu anlattığı iddia edildi. Öğretmenlere, öğrencilerin “peygamber gibi adil, merhametli, cesur, ahlaklı vb.” olmaları gerektiği ve yeni öğretim izlencesinin de öğrenci tanımında bu özelliklerin temel alındığı belirtildi.