Öğrencilere ‘peygamber özellikleri’ öğretilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı öğretim izlencesinin (müfredat) uygulanması kapsamında öğretmenlere yönelik seminerlerini sürdürüyor.

Öğrencilere ‘peygamber özellikleri’ öğretilecek
Abone Ol google-news
Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Bu kapsamda bakanlık, 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılan ilk ara tatilde öğretmenlere yine öğretim izlencesine yönelik semilerler düzenledi. Bakanlık, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasının üzerinden üç ay geçmesine karşın, hâlâ öğretim izlencesinin genel çerçevesini öğretmenlere anlatmaya çalışıyor.

SEMİNERLERDE ANLATILDI

Bu kapsamda ilk ara tatil döneminde yapılan seminerlerde öğretim izlencesinin hedeflediği öğrenci modeli anlatıldı. Öğretim izlencesinin ortak metninde yer alan “Yetkin ve erdemli insan” adlı öğrenci tanımına göre bir öğrencinin beden ve ruhtan oluştuğunun belirtilerek, “Sağlıklı bir bedene, ahlaki olgunluk taşıyan bir kalbe ve sonuçlara göre hareket edebilmeyi başarabilen dengeli bir akla sahip olması gerektiği” belirtildi. Bu çerçevede bir bireyde olması gereken özellikler şöyle açıklandı: “Ahlaklı, bilge, cesaretli, estetik, iradeli, merhametli, sağlıklı, sorgulayıcı, üretken, vatansever.”

Bakanlıkça görevlendirilen görevliler, seminerlerde öğretmenlere bu özelliklerin “peygamber özellikleri” olduğunu anlattığı iddia edildi. Öğretmenlere, öğrencilerin “peygamber gibi adil, merhametli, cesur, ahlaklı vb.” olmaları gerektiği ve yeni öğretim izlencesinin de öğrenci tanımında bu özelliklerin temel alındığı belirtildi.


Etiketler: #ara tatil #seminer #özellik

İlgili Haberler

MEB resmen duyurdu: Yeni müfredata uygun kitapçıklar erişime açıldı

MEB resmen duyurdu: Yeni müfredata uygun kitapçıklar erişime açıldı
Beşiktaş’ta ‘müfredat’ değişmeli

Beşiktaş’ta ‘müfredat’ değişmeli
Yeni müfredat için hazırlanan kitaplarda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı

Yeni müfredat için hazırlanan kitaplarda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler