Öğrencileri buldu: Merdivenlerden düşen öğretmen yaralandı!
Bilecik'te bir okulun merdivenlerinden ayağı kayması sonucu düşerek yaralanan öğretmen Şadan Gülalioğlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bilecik merkezde bulunan Edebali Ortaokulu'nda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan Şadan Gülalioğlu, merdivenlerden inerken ayağının kayması sonucu düştü.
Edinilen biligye göre; yerde yatan öğretmenlerini gören öğrenciler, hemen durumu müdüre haber verdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan öğretmenin ilk olarak yüksekten düştüğü tahmin edilse de, Gülalioğlu'nun ayağının kayması sonucu düştüğü anlaşıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şadan öğretmene yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
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