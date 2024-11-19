Öğrencileri buldu: Merdivenlerden düşen öğretmen yaralandı!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:38

Güncelleme: 19.11.2024 - 15:39

Bilecik merkezde bulunan Edebali Ortaokulu'nda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan Şadan Gülalioğlu, merdivenlerden inerken ayağının kayması sonucu düştü.

Edinilen biligye göre; yerde yatan öğretmenlerini gören öğrenciler, hemen durumu müdüre haber verdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan öğretmenin ilk olarak yüksekten düştüğü tahmin edilse de, Gülalioğlu'nun ayağının kayması sonucu düştüğü anlaşıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şadan öğretmene yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.