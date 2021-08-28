İTÜ’nün 'depreme dayanıksız' raporu verdiği öğrenci yurdunda yolsuzluk iddiası

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) “depreme dayanıklı değildir” raporu verdiği Kastamonu Üniversitesi Kampusu içerisinde bulunan öğrenci yurdunun ihale aşamasından iskân aşamasına kadar 120 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddia edildi. İçişleri Bakanlığı’nın iddialarla ilgili eski Kastamonu Belediye Başkanı AKP’li Tahsin Babaş ve İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Ufuk Yücebıyık hakkında soruşturma izni verdiği ortaya çıktı. Babaş, uyuşturucu kullandığı andaki görüntüleri sosyal medyaya düşen Kürşat Ayvatoğlu’nun AKP Genel Merkezi’nde işe başlaması için referans olmuştu.

Cumhuriyet, geçen hafta Kastamonu Üniversitesi Kampusu içerisine yaklaşık beş yıl önce yapılan öğrenci yurdunun “depreme dayanıklı” olup olmadığı konusunda iki farklı rapor olduğunu haberleştirmişti. Kırıkkale Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda “Söz konusu binaya ilişkin herhangi bir güçlendirmeye ihtiyaç olmadığı kanaatine varılmıştır” denilirken yapılan itirazlardan sonra İTÜ’den alınan raporda ise “yeterli deprem performansına dayanıklı olmadığı” bilgisi yer almıştı. Aynı öğrenci yurdu ile ilgili eski Kastamonu Belediye Başkanı AKP’li Tahsin Babaş ve Kastamonu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Ufuk Yücebıyık’ın ihalesinden iskân aşamasına kadar yolsuzluk, usulsüzlük yapmakla suçlandı.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ

Yurt inşaatının tamamlanmasının ardından dönemin Kastamonu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı, 11 Temmuz 2016 tarihinde Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinin ardından savcılık AKP’li Babaş, Yücebıyık ve o dönemin rektörünün de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında “evrakta sahtecilik”, “kamu zararı oluşturmak”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “görevi ve yetkisini kötüye kullanmak”, “organize suç teşekkülü oluşturmak” suçlarını işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. Savcılığın başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı 2 Kasım 2020 tarihli kararıyla AKP’li Babaş ve Yücebıyık hakkında soruşturma izni verdi.

ORGANİZE SAHTECİLİK

Kararda 120 milyon liralık yolsuzluk yapıldığının iddia edildiği hatırlatılarak yurt yapımına ilişkin sözleşmede alanın 30 bin metrekare olduğu fakat bu rakamın aşılarak yapının 49 bin 20 metre kareye çıktığı bilgisi yer aldı. Kararda, “Sayıştay Başkanlığı’nca Kastamonu Üniversitesi 2015 yılı Düzenlilik Denetim Raporu’nda geçici kabul işlemlerinin yapılmadan yurdun işletmeye açıldığı ve yüklenicinin gelir elde etmeye başladığı belirtildi. Yapıların ruhsat ve eklerini, sözleşmedeki yapı alanı miktarı aşıldıktan sonra fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti yapılmadan imzalayan Babaş ile Yücebıyık hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi” ifadeleri yer aldı. Kararın iddia kısmında ise “Yurt inşaatının geçici kabulünün yapılmadan alınması imkânsız olan iskânın belediye görevlileri tarafından organize bir şekilde evrakta sahtecilik yapılarak ve kamu zararı oluşturularak alındığı, alınan iskân sonucu Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na kiralandığı ve haksız kazanç elde edildiği” ifadeleri yer aldı.