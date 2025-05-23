Öğrencilerin yurt hakkını savunan CHP PM Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı'na dava!

CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, 10 Nisan'da Menteşe Hakkı Tonguç Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren üniversite öğrencilerinin yurtlardan uzaklaştırıldığını ifade ederek, Muğla Valisi İdris Akbıyık'a tepki göstermişti.

"Bu çocuklar yurtlarına dönmezse Bodrum'dan Muğla'ya yürürüm" açıklamasında bulunan Denizaslanı'nın sözleri sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ardından Başsavcılık tarafından Denizaslanı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; Denizaslanı'nın açıklamasının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na 'aykırı eylemlere teşvik niteliğinde' olduğu ve 'kamu düzeni açısından tehlike oluşturduğu' öne sürüldü.

DenizAslanı hakkında 'Suç işlemeye alenen tahrik' gerekçesiyle Muğla 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.