Öğretmen, eski öğrencisine istismardan tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye bağlı hizmet veren Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev yapan öğretmen, cinsel istismar suçundan tutuklandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye bağlı hizmet veren Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev yapan öğretmen S.S., 17 yaşındaki eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.
Olay, Bandırma Belediyesi'ne bağlı Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev yapan öğretmen S.S.'nin eski öğrencisi A.O.'ya attığı telefon mesajlarının ailesi tarafından okunması ile ortaya çıktı. Bandırma Cumhuriyet Savcılığı, ailenin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü’nce Sever, 8 Kasım günü gözaltına alındı. İfadesinde A.O.’yu 3 yıldan beri tanıdığını belirten S.S., A.O.’nun birkaç ay önce bir pazar günü dertleşmek için evine geldiğini, sohbet edip tavla oynadıklarını, uğurlarken alkolün de etkisiyle sarılıp öpmek istediğini öne sürerek, "A.O. rahatsız olup kenara çekilince, ben de geri çekildim. Üzüldüm, özür diledim. Olay, bundan ibarettir" dedi. S.S., A.O.’nun dokunma ve okşama iddialarını reddetti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Bandırma Belediye Başkanlığı da olay sonrası S.S.'nin iş akdini sonlandırdı.
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