Öğretmen Fatma Nur Çelik'i katleden saldırgan hakim karşısında: 126 yıla kadar hapis talebi

24.04.2026 11:26:00
Güncellenme:
DHA
İstanbul Çekmeköy'de lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 6 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki tutuklu sanık Furkan Samet Bakalım, 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci Furkan Samet Bakalım, öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Balım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık Furkan Samet Bakalım'ın, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

 

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, salonun fiziki yetersizliği nedeniyle daha büyük olan 19. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı.

Duruşma saat 11.00’de başladı. 

Anne ve kızı koruyamadılar, istismarı önlemek isteyenlere gözdağı: Fatma Nur ve 8 yaşındaki Hifa’nın ölümünün ardından derneğe soruşturma Fatma Nur Çelik ve 8 yaşındaki kızı Hifa’nın yaşamını yitirmesinin ardından, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet’e konuşan dernek başkanı Müjde Tozbey, “Hifa'yı cinsel olarak istismar eden baba bugün sokaklarda elini kolunu sallayarak özgürce dolaşabiliyor. Bizler bu şüpheli ölümlerin aydınlatılması ve tecavüzcü babanın cezaevine girmesi için mücadele ederken yargılanıyoruz. İstedikleri kadar soruşturma başlatsınlar, davalar açsınlar” dedi.
İstanbul'da Fatma Nur Çelik öğretmenin adı otobüs ve durakta yaşatılacak İstanbul’da bir öğrencisinin saldırısı sebebiyle hayatını kaybeden ve tüm Türkiye’yi yasa boğan Fatma Nur Çelik öğretmenin hatırası İstanbul’da yaşatılacak.
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in katiline istenen ceza belli oldu İstanbul’da lisede saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in katili 17 yaşındaki F.S.B. hakkında 126 yıla kadar hapis istendi.