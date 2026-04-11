Öğretmen Fatma Nur Çelik'in katiline istenen ceza belli oldu

11.04.2026 12:59:00
İstanbul’da lisede saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in katili 17 yaşındaki F.S.B. hakkında 126 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Çekmeköy’de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki öğrenci F.S.B., 2 Mart 2026 tarihinde, yanında getirdiği bıçakla iki öğretmen ve öğrencileri bıçaklayarak yaraladı.

Hastaneye kaldırılan öğretmenlerden Fatma Nur Çelik hayatını kaybederken, saldırgan öğrenci tutuklandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Fatma Nur Çelik'i öldüren ve bir öğretmen ile 5 öğrenciyi yaralayan 17 yaşındaki F.S.B. hakkında 126 yıl hapis cezası istendi.

F.S.B'nin "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kadına Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürme" suçundan ve 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle "Çocuğa Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs", "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından yargılanacağı öğrenildi.

İlgili Haberler

İstanbul'da Fatma Nur Çelik öğretmenin adı otobüs ve durakta yaşatılacak İstanbul’da bir öğrencisinin saldırısı sebebiyle hayatını kaybeden ve tüm Türkiye’yi yasa boğan Fatma Nur Çelik öğretmenin hatırası İstanbul’da yaşatılacak.
Fatma Nur Çelik’ler, kadınlar ve Türkiye Aynı ismi taşıyan iki kadın, aynı gün, aynı kentte can verdi.
Öğretmen Fatma Nur Çelik öldürülmüştü... Çekmeköy'deki saldırıda yeni gelişme: İki müdür görevden alındı İstanbul Çekmeköy'de katledilen öğretmen Fatma Nur Çelik'in cinayetine ilişkin idari soruşturmada okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdürü görevden uzaklaştırıldı.