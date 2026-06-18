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Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanık hakkında karar verildi

Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanık hakkında karar verildi

18.06.2026 15:38:00
Güncellenme:
DHA
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Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanık hakkında karar verildi

Çekmeköy'de lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 6 kişiyi yaralayan F.S.B.'nin, 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığın Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

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Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci F.S.B. (17), öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı, olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık F.S.B.'nin, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık F.S.B., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı avukatı ise, duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Duruşmada, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile öğretmenler izleyici olarak yer aldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından okul içerisinde çeşitli öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırılarda bulunduğunu belirterek F.S.B.'nin cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık F.S.B.'nin Fatma Nur Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme, sanık F.S.B.'yi diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, M.A.'ya yönelik 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Olayda kullanılan bıçağın müsaderesine hükmeden heyet, bazı dijital materyallerin ise, dosyada delil olarak saklanmasına hükmetti.

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