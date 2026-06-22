Öğretmen il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğretmenlerin yakından takip ettiği mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sürecinin ayrıntıları belli oldu. Yer değişikliği talebinde bulunacak eğitimciler, gerekli mazeret belgelerini sisteme yükleyerek sürece dahil olacak. Başvurular, iki aşamalı tercih ve onay işlemleriyle yürütülecek. Peki, öğretmen il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ön Başvuru ve Belge Onay Süreci (13-24 Temmuz 2026)

Mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin ilk aşamasında öğretmenler; sağlık, aile birliği, can güvenliği ve engellilik gibi gerekçelere ilişkin belgelerini elektronik ortamda sisteme yükleyecek. Başvurular, okul yönetimleri ile ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri tarafından incelenecek ve şartları sağlayan öğretmenlerin ön başvuruları onaylanacak.

Tercih Başvuruları (27-29 Temmuz 2026)

Ön başvurusu kabul edilen öğretmenler için tercih dönemi başlayacak. Yer değişikliği yapmak isteyen eğitimciler, belirtilen tarihler arasında açık kontenjanları ve norm kadro durumlarını dikkate alarak tercihlerini elektronik sistem üzerinden oluşturabilecek.

Sonuçların Açıklanması

Atama Tarihi: 30 Temmuz 2026

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğü, tercih sıralaması ve kurumların boş kadro durumları dikkate alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek merkezi atama işlemiyle belirlenecek. Sonuçlar, 30 Temmuz 2026 tarihinde MEBBİS üzerinden erişime açılacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.

İLLER ARASI MAZARETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TARİHLERİ NELER?

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler için tercih süreci 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri, 11 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.