Öğretmen maddi nedenler yüzünden emekli olmuyor: ‘Tarihin en düşük öğretmen emeklilik oranına sahibiz’

Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat eğitim ve eğitim emekçilerinin sorunlarına ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin en temel sorununun açlık olduğunu ve açlık sınırının biraz üzerinde ücret aldıklarını belirten Özat, Ankara’daki bir öğretmen maaşının yüzde 60’ının kiraya gittiğini ifade etti. Öğretmenlerin maddi nedenlerle öğlen yemeği yiyemediğini ve derse aç girdiğini söyleyen Özat, öğretmenlere ücretsiz öğle yemeği verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenen Özat, “Bakanlığında öğle yemeği var. Okuldaki öğretmene de yemek vermek zorundasın” çağrısında bulundu.

‘55 KİŞİLİK SINIFLAR VAR’

Okullardaki fiziki yetersizliğe dikkat çeken Özat, “Okullarımızın yüzde 80’e yakınında engelliye dönük fiziki ortam yok. Okulların sosyal alanları yok. Çocuk, enerjisini boşaltmassa, kültürel,resim,müzik,beden gibi alanlarda okulunda olanak bulamazsa, okulların içinde nasıl sağlıklı eğitim görecek? Bundan 50 yıl önce okullarda fen laboratuvar vardı, şimdi yeni tip binalarda bile bu olanaklar sağlanmıyor. İstanbul’da 55 kişilik sınıflar var. Yeni binalar yapılmıyor. Yeni yapılan okulların büyük çoğunluğu imam hatip türü olarak karşımıza çıkıyor, aileler de çocuklarını oralarda okutmak zorunda kalıyor” dedi.

‘İŞÇİ ATAMASI YAPMIYORLAR’

Okullara verilen bütçenin azlığına ve okullardaki personel eksikliğine vurgu yapan Özat, “Rize’de 5 bin metre kare kapalı alanı olan bir özel eğitim uygulama okuluna bu yıl için 10 bin lira kırtasiye parası, 10 bin lira temizlik parası gönderilmiş. Şu anda bir evin temizlik masrafı yıllık 10 bin liranın çok daha üstünde. Güvenlik yok, temizlik elemanı yok. Okulun tuvaletleri bir tenefüs temizlenmezse kokusundan girilmez. Bin kişilik bir binada 1-2 tane temizlik görevlisi var. İşçi ataması yapmıyorlar” diye konuştu.

‘İKRAMİYEYLE EV ALINIRKEN ŞİMDİ TADİLAT YAPILMIYOR’

Norm fazlası resen atamalara ilişkin de konuşan Özat, sadece Ankara’da 4 bin norm fazlası öğretmen olduğunu belirtti. Niye norm fazlası şişiyor, neden Doğu’da öğretmenler başka yere atanamıyor? Matematik atamalarında sadece 7 il açılmış, tamamı Güneydoğu... Neden bunlar oluyor? Bugün öğretmen 28 bin liraya emekli oluyor. Tarihin en düşük memur ve öğretmen emeklilik oranına sahibiz. Şu anda Ankara Çankaya’da öğretmen yaş ortalaması 55-60... Yaşlanmış öğretmen ama çocuk okutuyor. Kira veriyor, nasıl emekli olacak? 20 yıl önce emekli öğretmen ikramiyeyle rahat ev alırken, bugünkü ikramiyeyle eve tadilat yapamaz. 28-30 bin lira emekli maaştan dolayı emekli olmuyor. Bu yüzden Güneydoğu tıkanıyor, norm fazlaları tıkanıyor. Emekli ikramiyeleri düzgün olsa memurlar emekli olurlar” ifadelerini kullandı.