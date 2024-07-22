Öğretmen, muhtarın silahıyla kendini vurdu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir öğretmen birlikte alkol aldıkları iddia edilen muhtarın tabancası ile kafasına sıkarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:04
Öğretmen, muhtarın silahıyla kendini vurdu
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Olay, ilçeye bağlı Hacılar Köyü’nde meydana geldi. Saltukova İlkokulunda görev yapan Ertan Arslan (39), iddiaya göre Mevlüt Girdi (51) isimli şahsın evinde Temenler Köyü muhtarı Olcay Arslan (36) ile alkol almaya başladı.

Bir süre sonra öğretmen Arslan, muhtar Arslan’ın silahını alarak kafasına sıktı. Kanlar içerisinde kalan öğretmeni gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili muhtar ve ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


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