Öğretmene okul çıkışı silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

Yayınlanma: 08.05.2025 - 14:22

Güncelleme: 08.05.2025 - 14:22

Alınan bilgiye göre, İpek Mahallesi’nde bulunan Yüzüncü Yıl İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Abdurrahim Yılmaz (40) okul çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.