Öğretmene okul çıkışı silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Öğretmene okul çıkışı silahlı saldırı: Hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 14:22

Alınan bilgiye göre, İpek Mahallesi’nde bulunan Yüzüncü Yıl İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Abdurrahim Yılmaz (40) okul çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #mardin #öğretmen #silahlı saldırı #silah

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