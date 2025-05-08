Öğretmene okul çıkışı silahlı saldırı: Hayatını kaybetti
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İpek Mahallesi’nde bulunan Yüzüncü Yıl İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Abdurrahim Yılmaz (40) okul çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #mardin #öğretmen #silahlı saldırı #silah
En Çok Okunan Haberler
-
- Ezgi Mola’nın evine 'işgalciler' yerleşti
- 'Hadsizlik ama bunların da işi bu'
- O meslek grubuna yeşil pasaport geliyor
- Serdal Adalı'dan Osimhen sözleri!
- Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
- Özgür Çelik ve 25 kişi hakkında siyasi yasak istendi
- Hastaneye sevk edilen Özdağ yeniden cezaevine gönderildi
- Saldırı günü neler yaşandı?
- X avukatından İmamoğlu için itiraz
- Trump: Tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum