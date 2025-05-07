Eski FBI çalışanı olan sevgilisinden Yasemin Kay Allen'ın silah tutuşuna övgü

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:54

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:54

Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi uzun soluklu olmamış ve yollarını ayırmışlardı.

Bir süre ayrı kalan çift, ilişkilerine ikinci bir şans verdi. “Amerikalı Aynasız” lakabıyla tanınan Erdal Kaya ile barışan Allen, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurmuştu.

35 yaşındaki başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Komiser Gökçe Kurt karakterine hayat veriyor.

Dizideki performansıyla dikkat çeken Allen, sadece oyunculuğuyla değil, aksiyon sahnelerindeki başarısıyla da övgü topluyor.

Sevgilisi Erdal Kaya da sosyal medya hesabından Allen’a övgü dolu sözlerle destek verdi. Kaya, yaptığı paylaşımda, “Her açısı ile düzgün silah tutuşu budur işte! Silahı tutma tekniği, kolların pozisyonu, duruş tekniği jilet gibi! Eğitimi ve işini ciddiye alan birisi” ifadelerini kullandı.

Çiftin yeniden bir araya gelmesi ve karşılıklı desteği, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı.