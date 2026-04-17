Son dakika... Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve 15 Nisan Çarşamba günü 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı düzenlenen Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitime ara verilmesi yönünde karar alındı.

Cumhuriyet’in ulaştığı valilik kaynaklarına göre, öğrencilerin yaşadığı travmanın yeniden tetiklenmemesi amacıyla, pazartesi günü itibarıyla öğrencilerin çevre okullara dağıtılacağı ve okulun bir süreliğine kapalı kalacağı öğrenildi.

Okulun tamamen kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin nihai kararın ise, ilerleyen günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından verileceği belirtildi.

“ÇOCUKLARIMIZ HALA YAŞANANLARIN ETKİSİNDE”

Cumhuriyet’e konuşan veliler de; karara destek verirken yaşananların etkisinin hâlâ sürdüğünü dile getirdi.

Veliler, “Bizim çocuklarımızın bu okula bir daha gitmesini istemiyoruz. Bu okulda yaşadıkları travma ve camdan atlama görüntülerinden sonra nasıl bu okula gönderebiliriz?” ifadelerini kullandı.

Saldırıda 9'u öğrenci ve 1'i öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş, saldırının ardından saldırganın polis başmüfettiş olan babası Uğur Mersinli tutuklanmıştı.