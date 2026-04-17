Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı?

17.04.2026 12:38:00
Güncellenme:
Ufuk Sepetci
Takip Et:
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çarşamba günü saldırı düzenlenen ve eğitime 2 gün ara verilen Ayser Çalık Ortaokulu'nun bir süre daha kapalı kalması yönünde karar alındı. Cumhuriyet’in ulaştığı valilik kaynaklarına göre öğrencilerin yaşadığı travmanın yeniden tetiklenmemesi amacıyla, pazartesi günü itibarıyla öğrencilerin çevre okullara dağıtılacağı ve okulun bir süreliğine kapalı kalacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve 15 Nisan Çarşamba günü 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı düzenlenen Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitime ara verilmesi yönünde karar alındı.

Cumhuriyet’in ulaştığı valilik kaynaklarına göre, öğrencilerin yaşadığı travmanın yeniden tetiklenmemesi amacıyla, pazartesi günü itibarıyla öğrencilerin çevre okullara dağıtılacağı ve okulun bir süreliğine kapalı kalacağı öğrenildi.

Okulun tamamen kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin nihai kararın ise, ilerleyen günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından verileceği belirtildi.

“ÇOCUKLARIMIZ HALA YAŞANANLARIN ETKİSİNDE”

Cumhuriyet’e konuşan veliler de; karara destek verirken yaşananların etkisinin hâlâ sürdüğünü dile getirdi.

Veliler, “Bizim çocuklarımızın bu okula bir daha gitmesini istemiyoruz. Bu okulda yaşadıkları travma ve camdan atlama görüntülerinden sonra nasıl bu okula gönderebiliriz?” ifadelerini kullandı.

Saldırıda 9'u öğrenci ve 1'i öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş, saldırının ardından saldırganın polis başmüfettiş olan babası Uğur Mersinli tutuklanmıştı.

İlgili Konular: #okul #kahramanmaraş #kapatma

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı... Öğrencilerine siper olmuştu: 6 kurşunla katledilen Ayla Öğretmen'e 1 saat kalp masajı yapılmış! Kahramanmaraş’ta ortaokula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan Ayla öğretmenin 6 kurşunla hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan kadının doktorlar tarafından 1 saat boyunca hayata döndürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, "1 saat müdahalesini yaptık ancak geri dönüş alamadık, maalesef hastayı kaybettik" dedi.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı... Valilikten hayatını kaybedenlerle ilgili yeni açıklama Valilikten yapılan açıklamada; Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Kahramanmaraş'taki saldırıyı düzenleyen saldırganın arkadaşından çarpıcı itiraflar: 'Bazı ekran görüntüleri de var...' Kahramanmaraş'taki bir okulda katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı çarpıcı itiraflarda bulundu. Paylaştığı videoda saldırgan ile ilişkilerine dair bilgiler de veren kız çocuğu "Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum. Ama deneyeceğim" dedi.