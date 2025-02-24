Öğretmenin tehlikeli kayak eğlencesi!

Ordu'da beden eğitimi ve spor öğtetmeni Osman S. (35) arkasından gelen otomobilden hız alarak karla kaplı sokaklarda kayak yaptı.

Öğretmenin tehlikeli kayak eğlencesi!
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:46

Korgan ilçesinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapan Osman S., kar yağışıının ardından kayak takımını alarak dışarı çıktı.

Arkadaşları ile buluşan Sarı, Fatsa ilçesinin ara sokaklarında ekipmanlarını hazırladı.

Arkasından gelen otomobilden hız alan Osman S., ara sokaklarda kaydı.

Osman S., o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

 


Etiketler: #Ordu #kayak #otomobil

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