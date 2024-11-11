Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:07

Güncelleme: 11.11.2024 - 10:07

1. dönem ortak sınavları Türkiye genelinde 30-31 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Peki, Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 1. ortak sınavları 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak. Sonuçlar da e-Okul üzerinden ilan edilecek.

ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Matematik dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

6.sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.