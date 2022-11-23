23 Kasım 2022 Çarşamba, 12:45

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Peki öğretmenler günü ne zaman? Öğretmenler günü nasıl ortaya çıktı?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın hemen her coğrafyasında öğretmenlere adanmış bir gün bulmak mümkün. UNESCO’nun 5 Ekim olarak belirlediği Öğretmenler Günü, birliğin, 5 Ekim 1966’da Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümü olarak kutlanır. Çek Cumhuriyeti'nde evrensel eğitimin ilk savunucularından Jan Amos Comenius’un doğum yıldönümü olan 28 Mart günü Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Hindistan, Öğretmenler Günü'nü 5 Eylül'de kutlar. Murtaza Mutahhari'nin öldürülüşünün yıldönümü olan 2 Mayıs günü Öğretmenler Günü'dür. Malezya'da Öğretmenler Günü 16 Mayıs'ta kutlanır.

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü’nün Türkiye’de 24 Kasım’da kutlanmasının ise çok özel bir sebebi var. 24 Kasım 1928, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gündür. Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan 1981’den itibaren her 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.



