Öğretmenler isyan etti: Depremde ölmedik soğukta mı ölelim?
Depremin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da kışın gelmesiyle sorunlar katlanarak büyüyor. Hatay’ın Defne ilçesinde, MEB’in öğretmenlere tahsis ettiği ve 140’ı öğretmen en az 400 kişinin yaşadığı Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Konteyner Kenti’nde dört gündür devamlı elektrik kesintisi yaşanıyor.
Cumhuriyet’e konuşan öğretmenler bölgenin elektrik tedarikçisi TEDAŞ’ın şikâyetlerle yeteri kadar ilgilenmediğini belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Kışın gelmesiyle bu sorunun daha başka sorunlara da yol açtığını belirten öğretmenler, “Kentte her şey elektrikli. Isınamıyoruz, aydınlanamıyoruz, yemek pişiremiyoruz, çamaşır yıkayamıyoruz. Bu şartlarda öğrencilerimize nasıl yararlı olabiliriz” dedi.
‘YEMEK BİLE YAPAMIYORUZ’
Aynı konteyner kentte kalan başka bir öğretmen ise yaşananları şu cümlelerle ifade etti:
“Cumartesiden itibaren kesintiler başladı. TEDAŞ’ı defalarca arayıp arıza kaydı oluşturduk. Bir süre sonra arıza kaydımız elektrik verildi gerekçesiyle kapandı. Sonraki gün yine elektriksiz uyandık, ondan sonraki gün de. Yemek dahi yapamıyoruz, çamaşırhaneler çalışamıyor, ısınamıyoruz.”
Elektrik kesintilerinin öğretmenlerin kaldığı konteyner kent ile sınırlı kalmadığı ve depremden etkilenen Antakya, Defne, Samandağ ve Kırıkhan genelinde yoğun biçimde yaşandığı belirtildi.
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