Öğretmenlere yönelik uygulanan taban maaş yeniden gündemde
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere yönelik 2014’te kaldırılan taban maaş uygulamasının yeniden getirilmesi için yasa teklifi hazırladı.
Özel sektörde çalışan öğretmenlere yönelik taban maaş uygulaması, 2014’te Özel Öğretim Kurumları Yasası’ndan çıkarıldı. Düzenlemenin geri gelmesi için eylem yapan öğretmenlere ise son olarak Ankara’da müdahale edildi. Öğretmenler konuya dikkat çekmeyi sürdürürken İYİ Partili Yokuş da konuyu Meclis’e taşıdı.
Özel sektörde çalışan öğretmenlerin korumasız kaldığını, güvencesizliğe mahkûm edildiğini, mağduriyetlerinin giderek arttığını vurgulayan Yokuş, bu nedenle yasa teklifi hazırladığını ve Meclis Başkanlığı’na sunduğunu belirtti. “Tüm özel sektör öğretmenleri güvenceli bir çalışma hayatını hak ediyor” diyen Yokuş, şunları kaydetti: “Özel öğretim kurumlarında yaklaşık 200 bin öğretmen çalışıyor. Asgari ücret seviyelerinde maaşa tabii tutuluyorlar ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm ediliyorlar.” Yasa teklifinde, taban maaş uygulamasının yeniden uygulanması ve ders saatlerinin haftalık 30 saati aşmaması öngörülüyor.
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