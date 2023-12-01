Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Yaralılar var!

Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün otomobil ile çarpışması sonucu 13’ü öğretmen 15 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 17:44
Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Yaralılar var!
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Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde bulunan kırsal Uğurlu Mahallesi'nde ilk ve ortaokulda eğitim veren öğretmenleri taşıyan minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle bilgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza geçirenlerden 13’ünün öğretmen olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Şanlıurfa öğretmen kaza Servis otobüsü

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