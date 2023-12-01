Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 17:44

Güncelleme: 01.12.2023 - 17:45

Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde bulunan kırsal Uğurlu Mahallesi'nde ilk ve ortaokulda eğitim veren öğretmenleri taşıyan minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle bilgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza geçirenlerden 13’ünün öğretmen olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.