Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Yaralılar var!
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün otomobil ile çarpışması sonucu 13’ü öğretmen 15 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde bulunan kırsal Uğurlu Mahallesi'nde ilk ve ortaokulda eğitim veren öğretmenleri taşıyan minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kaza nedeniyle bilgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza geçirenlerden 13’ünün öğretmen olduğu belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- O zabıtanın ifadesi ortaya çıktı
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- Merkez Konseyi görevden alındı
- Kartal'ın hareketi Danimarkalıları şaşırttı!
- Özel'den yeni 'Akşener' açıklaması