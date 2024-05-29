Öğretmenlerin eylemi: Sözler tutulmadı

Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2024 - 04:00

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkana kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyuran öğretmenleri dün Eğitim-Sen ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Anadolu Eğitim Sendikası, DİSK/Enerji-Sen üyeleri ziyaret ederek destek verdi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Edebali, “Bu eylemi bize daha önce verilen ve tutulmayan bir söz üzerine başlattık. Öğretmenlik Meslek Kanunu ikinci kez Meclis gündeminde. Tüm eğitim emekçilerini ilgilendiren bir gündem varken özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin haklarının bu kanun içerisine dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Diğer illerde de eğitim emekçilerinin mesai saatlerinin sonrasında İl milli eğitim müdürlükleri önünde nöbet tuttuklarını dile getiren Edebali, hedeflerinin Öğretmenlik Meslek Kanunu’na taban maaş hakları başta olmak üzere diğer haklarını getirmek olduğunu kaydetti.