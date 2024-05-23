Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı
MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı.
İl milli eğitim müdürlükleri İl içi tayin ve atama sonuçlarını resmi internet adresinden ilan etti.
Yapılan açıklamada; "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Taslak Atama Sonuçları yayınlamıştır. Kararnameler Mebbis üzerinden okullara gönderilmiş olup; ilgililere ait kararnameler MEBBİS Eğitim/Öğretim Modülünden alınabilmektedir" denildi.
İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Baban neden görevden alındı biliyor musun?...'
- Tarihi baştan yazdıracak 500 bin yıllık keşif!
- Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi
- Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı
- 'Başkan adaylığından çekileceğim...'
- Ata Emre cinayetinde yeni gelişme
- 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da...'
- Dolar 20 lira olursa ne olur?
- Rize'de korkunç 'trafik' tartışması!
- Bakanlığın hazırladığı çalışma AKP'ye sunuldu