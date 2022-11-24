Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları açıklandı
Halk arasında uzman öğretmenlik sınavı olarak da isimlendirilen; Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı. 19 Kasım Cumartesi günü yapılan sınavın sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu.
Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda düzenlenen Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın sonuçları açıklandı.
Açıklanan sınav sonuçlarına göre uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ayın başından itibaren unvanları için uygun görülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve aynı zamanda her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.
Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden öğrenilebiliyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SONUÇLARI DUYURDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla Ankara Beştepe'de öğretmenlerle bir araya geldi.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada uzman ve başöğretmen unvanını kazanan öğretmen sayılarını açıkladı.
Erdoğan şöyle konuştu:
"Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı''
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