Uzman Öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmenlik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki, Uzman Öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Öğretmenlik sınavı sonuçlarına nasıl bakılır?

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 10:02
Uzman Öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol google-news

81 ilde MEB tarafından gerçekleştirilen Uzman Öğretmenlik sınavı, 19 Kasım 2022 saat 10:00 itibariyle düzenlendi. Sınavda 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Adaylar gözleri sınavın sonuçlarında. İşte ayrıntılar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

 


MEB Uzman öğretmenlik Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler