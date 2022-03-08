OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart
Otoyol ve köprü geçişlerinde 31 Mart'tan itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) sistemi yerine Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü de HGS etiketini ücretsiz almak için takip edilmesi gereken adımları paylaştı.
KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dönemi başlayacak.
OGS kullanıcılarının, HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara yer verilen açıklamaya göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek.
OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.
İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecek.
OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere, varsa güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabına/kredi kartına iade edilecek.
İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak.
31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.
31 Mart 2022'de Otoyol ve Köprülerde #HGS Dönemi Başlıyor!#OGS Kullanıcısı Vatandaşlarımızın #HGSEtiketi'ni Ücretsiz Almak İçin Takip Etmesi Gereken Adımlar;— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) March 8, 2022
?? pic.twitter.com/cYkVdx2fHi
İlgili Haberler
- 2022 HGS başvuru ve yükleme işlemleri nasıl yapılır?
- Üniversitede fakülteler arasına ücretli HGS sistemi: Öğrenci 30, akademisyen 50 lira ödeyecek
- HGS geçiş ihlali cezalarıyla ilgili mağduriyetlerde emsal karar
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19 salgını karşısında normalleşmek için erken mi?
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- Esra Kazancıbaşı, eşi Rasim Öztekin'i andı
- OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart
- Les Kurbas Tiyatrosu sığınma merkezine dönüştürüldü
- 1 maçta 3 kaleci birden sakatlandı
- TÜİK açıkladı: 2021 yılı zam şampiyonu belli oldu
- İstinaf'tan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar
- İşte Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in durumu
- Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı