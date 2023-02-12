Oğuzhan Uğur: 'İnanılmaz örgütlü ve kötü niyetli bir saldırı altındayız'
BaBalaTV'den yapılan ve Hatay'da bulunan Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönündeki paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, sosyal medyadan açıklamada bulundu. Uğur söz konusu paylaşımında 'İnanılmaz örgütlü ve kötü niyetli bir saldırı altındayız' dedi.
Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:
"İnanılmaz örgütlü ve kötü niyetli bir saldırı altındayız. Elimizdeki verileri toparladık. Birkaç saat içinde detaylı açıklamayı bir video ile yapacağım. Takipte kalınız."
İnanılmaz örgütlü ve kötü niyetli bir saldırı altındayız. Elimizdeki verileri toparladık. Birkaç saat içinde detaylı açıklamayı bir video ile yapacağım. Takipte kalınız.— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) February 12, 2023
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