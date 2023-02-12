Oğuzhan Uğur'a soruşturmaya ilk tepki: 'Beceriksizliğinizi örtbas etmeye çalışmak yerine işinizi yapın!'
BaBalaTV'den yapılan ve Hatay'da bulunan Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlar nedeniyle Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin ilk tepki Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce yayımladığı mesajda, 'Beceriksizliğinizi örtbas etmek yerine işinizi yapın' ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
'İŞİNİZİ YAPIN!'
Açılan soruşturmanın ardından ilk tepki Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.
İnce, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"AHBAP, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını ve linç kampanyasını derhal sonlandırın. İnsanlar canla başla tek bir canı kurtarmak için uğraştı ve hala uğraşıyorlar. Beceriksizliğinizi örtbas etmeye çalışmak yerine işinizi yapın!"
AHBAP, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını ve linç kampanyasını derhal sonlandırın. İnsanlar canla başla tek bir canı kurtarmak için uğraştı ve hala uğraşıyorlar. Beceriksizliğinizi örtbas etmeye çalışmak yerine işinizi yapın!— Muharrem İNCE (@vekilince) February 12, 2023
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