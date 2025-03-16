Oğuzhan Uğur paylaştı: Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
Halk TV'nin Youtube kanalında yapılan 'Rasim Ozan Kütahyalı' söyleşisinin ardından kanaldan ayrıldığını açıklayan Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu. Aralarında gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun da olduğu ekibin yeni adresini Oğuzhan Uğur duyurdu.
BaBaLa TV adlı kanalıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan programcı Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibinin yeni adresini duyurdu.
YENİ ADRES YOUTUBE
Oğuzhan Uğur, gazeteci Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan'ı paylaşımına etiketleyerek, "Kayda Geçsin ekibi Youtube'ye geliyor" dedi. Uğur, ekip ile yaptığı özçekimi de kamuoyu ile paylaştı.
Son Dakika! =) Kayda Geçsin ekibi Youtube’a geliyor. ?? @aydinsule1 @muratagirel @barispehlivan @baristerkoglu @timursoykan pic.twitter.com/FpFOHHoDJT— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) March 16, 2025
NE OLMUŞTU?
Halk TV'nin Youtube kanalına iktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı konuk olmuş, bu gelişme kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.
Kayda Geçsin ekibi de dahil olmak üzere birçok gazeteci çeşitli platformlardan Kütahyalı söyleşisine tepki göstermişti. Kanal ardından ilgili söyleşiyi Youtube kanalından kaldırmıştı.
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