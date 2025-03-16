Oğuzhan Uğur paylaştı: Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 16.03.2025 - 18:11

Güncelleme: 16.03.2025 - 18:20

BaBaLa TV adlı kanalıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan programcı Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibinin yeni adresini duyurdu.

YENİ ADRES YOUTUBE

Oğuzhan Uğur, gazeteci Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan'ı paylaşımına etiketleyerek, "Kayda Geçsin ekibi Youtube'ye geliyor" dedi. Uğur, ekip ile yaptığı özçekimi de kamuoyu ile paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Halk TV'nin Youtube kanalına iktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı konuk olmuş, bu gelişme kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Kayda Geçsin ekibi de dahil olmak üzere birçok gazeteci çeşitli platformlardan Kütahyalı söyleşisine tepki göstermişti. Kanal ardından ilgili söyleşiyi Youtube kanalından kaldırmıştı.