Oğuzhan Uğur'a 4.5 yıla kadar hapis istemi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un sahibi olduğu BaBaLa TV’nin internet sitesinden, Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın patladığı ve Hatay Antakya Yarseli Barajı’nın çatladığı yönünde yapılan paylaşım üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 15.06.2024 - 04:00
Oğuzhan Uğur'a 4.5 yıla kadar hapis istemi
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Oğuzhan Uğur’un ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu hesaptan paylaşımları kendi ekibinin yaptığını söylediği, ekibini, teyidi yapılmamış hiçbir paylaşımı Twitter adreslerinden paylaşmamaları konusunda uyardığını kaydetti.

Savcılık, Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir’in 4 buçuk yıla kadar hapislerini talep etti.


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