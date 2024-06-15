Oğuzhan Uğur'a 4.5 yıla kadar hapis istemi

Yayınlanma: 15.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.06.2024 - 04:00

Oğuzhan Uğur’un ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu hesaptan paylaşımları kendi ekibinin yaptığını söylediği, ekibini, teyidi yapılmamış hiçbir paylaşımı Twitter adreslerinden paylaşmamaları konusunda uyardığını kaydetti.

Savcılık, Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir’in 4 buçuk yıla kadar hapislerini talep etti.

