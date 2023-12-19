Oğuzhan Uğur'dan '12 milyonluk araç' yanıtı: 'İhbar kabul edilmeli...'

Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:48

Güncelleme: 19.12.2023 - 15:48

Gazeteci Emre Erciş, sosyal medya hesabından Babala Tv’nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un kazançlarını hesapladığını belirterek, "12 milyonluk araca nasıl biniyorsunuz?" diye sordu.

Oğuzhan Uğur da Erciş'in paylaşımına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i etiketleyerek 'Lütfen(tekrar) beni inceleyin' dedi.

"BU KAZANÇLA BU ARACA NASIL BİNİYORSUNUZ?"

Erciş, Babala TV’nin vergi matrahının görüntüsünü de eklediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Oğuzhan Uğur, Babala TV olarak 2020 yılında zarar etmiş, 2021'de 211 bin 365 TL kar ederek 52 bin 841 TL çok sevdiğiniz devletinize vergi ödemişsiniz. 2022 yılında da 409 bin 764 TL kar edip 94 bin 245 TL vergi ödemişsiniz. Benim anlayamadığım bu kazançla 12 milyon TL'lik bu araca nasıl biniyorsunuz? Eminim cevabı Feyza Altun, Murat Ağırel ve Emrullah Erdinç de benim kadar merak ediyordur..."

"LÜTFEN BENİ TEKRAR İNCELEYİN"

Oğuzhan Uğur ise Erciş'in paylaşımına, Hazine ve Maliye bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bakan Mehmet Şimşek'i etiketleyerek, "Bence bu beyefendinin tiviti ihbar kabul edilmelidir" diye yanıt verdi.

Oğuzhan Uğur bir diğer paylaşımında ise, Babala TV'ye vergi müfettişleri tarafından verilen ödülü paylaşıp, "Bir de kendimi aklamak gibi olmasın ama, yukarısı beni pek sevmez malumunuz. Yani bırak vergi kaçırmayı, arabayı yanlış kaldırıma park etsem akşamına düzeni bozdu diye mikrofon kablosuyla asarlar beni. Size bırakmazlar, ağzıma ölük ölük s... merak etmeyin" yazdı.

Emre Erciş de "Vergi levhaları ortada. Varsa başka gelir kaynağınız paylaşırsınız aydınlanmış oluruz" cevabını verdi.