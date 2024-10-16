Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'e ilginç teklif

Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:07

Güncelleme: 16.10.2024 - 14:07

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'i emekli maaşı ya da asgari ücretle 1 ay geçirmeye davet etti.

Uğur, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'e çağrıda bulundu.

ALMANYA VE TÜRKİYE'Yİ KIYASLADI

Melih Gökçek'in, "Almanya’da patates 4.99 Euro= 186 TL, domates 9.99 Euro= 372 TL… Almanya’da asgari· ücretle 1.800/9.99= 180 kg domates alınıyor. Türkiye’de asgari ücretle 17.000/10= 1.700 kg domates alınıyor… Almanya da asgari ücretle 1.800/4.99 =360 kg patates alınıyor. Türkiye’de asgari ücretle 17.000/13= 1307 kg patates alınıyor… Yorum sizin…" sözleri üzerine Oğuzhan Uğur şu paylaşımı yaptı:

"'MELİH GÖKÇEK NE KRAL ADAMDIR' BAŞLIKLI VİDEO PAYLAŞACAĞIM'

"Başganım, böyle tane tane anlatsanız da anlamayan çok insan var. Özellikle de bu Cehape tayfaya anlatamazsınız. Şöyle bir önerim var. Gelin sizinle tek bölümlük bir format çekelim. Emekliye ödenen 12.500 tl ile 30 gün geçinmeye çalışın, biz de kayda alalım. Artık oğlunuz boy gösteriyor siyaset sahnesinde, sizin için emekli oldu desek yanlış olmaz sanırım. Verelim size 12.500? Bir ay boyunca şahit olalım nasıl geçindiğinize. Beyaz TV’den de prodüksiyon desteği alırız Osman Bey müsaade ederse, her gününüzü kayda alırız.

Ha yok ben emekli değilim, çalışmaya devam ediyorum diyorsanız 17.002.12? yapalım. Öyle aileye falan da bakmak zorunda değilsiniz, tek başınıza geçinmeniz kafi. Başarırsanız, yani ay sonunu getirebilirseniz, Babala TV’den bir sene boyunca her ay ‘Ooo Melih Gökçek ne kral adamdır’ başlıklı video paylaşacağım. Ancak kira ödeyecek ve en az bir kere dışarıya çıkacak, en az bir sosyal aktiviteye katılacaksınız. Bu arada kaybederseniz programı Beyaz TV’de yayınlamaya söz vereceksiniz. Reklam gelirlerini de dilediğiniz gibi bağışlarsınız."