Oğuzhan Uğur'dan Sagopa ve Ceza açıklaması: Küslük bitsin istedim

Yayınlanma: 06.07.2024 - 21:49

Güncelleme: 06.07.2024 - 21:49

Babala TV’nin sahibi olan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rapçi Sagopa Kajmer'in kendisine "Saygı1" gecesi için ilk teklifin yapıldığı iddiasına cevap verdi.

Oğuzhan Uğur, ünlü isimlerin yer aldığı 'Saygı1' isimli yeni program formatında Ceza'nın şarkılarının yorumlandığını belirtti. Programda Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik sahne aldı.

Uğur, Sagopa Kajmer'e hiçbir teklif yapılmadığını şu sözlerle açıkladı: "Büyük ihtimalle kendisine yanlış bilgi verdiler… Çünkü format sahibi olarak birinci ağızdan söylüyorum, kendisine SAYGI1 için ben ve ekibim tarafından hiçbir teklif gitmemiştir."

"REDDETTİ"

Ayrıca, çekim gecesine üç gün kala Ceza için bir videoyla selam yollamasını rica ettiğini belirten Uğur, "Küslük bitsin istedim. Reddetti, asla ısrar etmedim" dedi.

Oğuzhan Uğur, açıklamasında Sagopa Kajmer'in işlerini uzun yıllardır severek dinlediğini belirterek şunları ekledi: "Yunus abimizin (Sagopa Kajmer) işlerini çok seviyorum. Yıllardır severek dinliyorum. Hatta şarkıları dijital platformlarda gezmeye başlamadan evvel, Hedef12 albümü için kavgaya karışmışlığım bile vardır. O derece fanıyımdır. Ancak bu açıklamasını şaşkınlıkla okudum. Büyük ihtimalle kendisine yanlış bilgi verdiler… Çünkü format sahibi olarak birinci ağızdan söylüyorum, kendisine SAYGI1 için ben ve ekibim tarafından hiçbir teklif gitmemiştir."