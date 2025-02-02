Oğuzhan Uğur'dan Ümit Özdağ'a destek: Silivri Cezaevi önüne gitti

Yayınlanma: 02.02.2025 - 09:35

Güncelleme: 02.02.2025 - 09:35

Babala TV kurucu, ünlü fenomen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, dün akşam tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için Silivri'de kurulan nöbet alanını ziyaret etti.

ÖZDAĞ GÜNLERDİR TUTUKLU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadeleri sebebiyle gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi'nde yapılan duruşmada hakim karşısına çıkan Özdağ, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla yargılanan Özdağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZAFER PARTİLİLER NÖBETTE

Zafer Partililer, Silivri Cezaevi önünde nöbete başladı. Günlerdir süren bu nöbete, dün gece Oğuzhan Uğur bir ziyaret gerçekleştirdi.

Silivri Cezaevi önüne giden Uğur, partililerle fotoğraf çektirdi.